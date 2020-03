Il Commissario della Protezione Civile ha annunciato nuove semplificazioni contro la diffusione del Coronavirus per l’acquisto dei farmaci.

Durante la conferenza stampa delle 18.00 per gli aggiornamenti sul Coronavirus il Commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato nuove semplificazioni per l’acquisto dei farmaci.

“Ho firmato un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l’attribuzione di un codice; i cittadini non dovranno – ha dichiarato Borrelli – più andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci”.