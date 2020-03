Coronavirus, cambiano gli orari di apertura supermercati Lidl

Cambiano gli orari di apertura del colosso della grande distribuzione: ridotti gli orari di lavoro per la salvaguardia dei dipendenti.

In seguito all’emergenza Coronavirus, molti supermercati in territorio italiano sono stati totalmente presi d’assalto, mettendo a repentaglio anche la salute dei lavoratori al proprio interno.

Per tale motivo, come si legge da una nota rilasciata dal gruppo Lidl, “in questo momento così delicato per il nostro Paese, abbiamo scelto di ridurre gli orari di apertura dei nostri punti vendita su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze della comunità e dei nostri collaboratori“.

Pertanto, fa sapere l’azienda tedesca, dal 19 marzo gli orari di apertura rispetteranno i seguenti cambiamenti: