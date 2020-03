Autostrada Catania-Ragusa, Pogliese: “Svolta per realizzarla”

Autostrada Catania-Ragusa: "pur nel tempo dell'emergenza Coronavirus, auspichiamo un incontro a breve per conoscere i dettagli del progetto", dichiara il sindaco Pogliese.

Il Cipe ha deliberato che la superstrada Ragusa-Catania sarà realizzata con un’anticipazione finanziaria della Regione e con la procedura affidata al governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario. A riguardo, il sindaco Salvo Pogliese ha diffuso la seguente nota:

“Finalmente dal Cipe è arrivata la tanto attesa svolta per realizzare un’infrastruttura indispensabile per il Sud Est della Sicilia. Avevamo auspicato insieme ai sindaci dei comuni attraversati dalla Catania-Ragusa un cambio di passo, che finalmente è arrivato grazie a una sinergica collaborazione tra il governo nazionale e quello regionale. La tenacia e la fermezza del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore Marco Falcone, ma anche la convinta determinazione del viceministro Cancelleri a realizzare l’opera, meritano un convinto apprezzamento da parte dei cittadini che da decenni aspettano che si apra il cantiere. Un’intesa le cui basi furono gettate proprio nella riunione che si tenne alla presenza in Municipio a Catania, lo scorso 22 Ottobre, appena poche settimane dopo l’insediamento del viceministro Cancelleri.

Insieme con gli altri sindaci, nell’esprimere soddisfazione per la soluzione trovata e la nomina di Musumeci a commissario per realizzare l’opera, auspichiamo un incontro a breve, pur nel tempo dell’emergenza virus che attraversiamo, per conoscere i dettagli del progetto e soprattutto i tempi di apertura dei cantieri che dovranno essere necessariamente brevi“.