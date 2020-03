Coronavirus, a Taormina il Teatro Antico si illumina col Tricolore

Ministero Salute

@MinisteroSalute

🩸Emergenza sangue🩸

Si può donare in sicurezza e puoi salvare una vita.

Non fermare la solidarietà!

Lo spostamento per la donazione è consentito per necessità.

Qui tutte le info ➡️ https://www.centronazionalesangue.it/

@CentroSangue