Coronavirus a Catania, metro e littorina si fermano: corse sospese da domani

Anche FCE si adegua alle nuove disposizioni in merito al Coronavirus, annunciando la soppressione delle corse di metro e littorina.

Le misure più stringenti prese per contenere il Coronavirus, ormai dichiarata dall’OMS a tutti gli effetti una pandemia, costringono alla rimodulazione dei servizi anche il trasporto pubblico.

In attuazione delle misure espresse nel DPCM 11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche riguardo il trasporto pubblico locale, il servizio metro e il servizio ferroviario extraurbano saranno temporaneamente sospesi a partire da venerdì 13 marzo fino a mercoledì 25 marzo.

Contemporaneamente, da domani, saranno attivati servizi sostitutivi a mezzo autobus sia lungo il tragitto della metropolitana che della linea ferroviaria extraurbana. In particolare:

– un servizio sostitutivo con bus metro shuttle effettuerà le fermate in corrispondenza delle stesse stazioni della metropolitana di Catania dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 19:00 con frequenza di 20 minuti. La domenica il servizio rimarrà sospeso.

– saranno effettuate corse sostitutive dei principali treni extraurbani sospesi, in affiancamento al normale servizio delle autolinee.