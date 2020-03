Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “20 mila rientri in quattro giorni”

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci parla del momento delicato per la Regione e delle misure che si adotteranno per affrontare l’emergenza, discorso che tocca sia i siciliani rientrati che le nuove misure per fronteggiare l'emergenza.

Nello Musumeci, governatore della Regione Siciliana, intervenuto al programma TV Omnibus su La7 stamattina, elogia il senso di responsabilità dei cittadini e rassicura sulle misure di prevenzione prese per fronteggiare il coronavirus.

Riguardo i rientri dal nord, il governatore ha affermato: “Ventimila persone sono rientrate in Sicilia negli ultimi 4 giorni e quasi tutte si sono registrate come abbiamo chiesto di fare, quelli della zona rossa stanno osservando la quarantena, come del resto sto facendo io. Prevale la convinzione che se oggi facciamo qualche sacrificio possiamo goderne in libertà e normalità “Prevale la convinzione che se oggi facciamo qualche sacrificio possiamo goderne in libertà e normalità”, queste le sue parole.

Parlando invece dell’eventuale aumento dei casi di contagio, ha spiegato che 200 nuovi posti letto sono pronti per i reparti di Rianimazione e che si chiederà l’aiuto sia delle cliniche private che delle università, che dovranno immettere in servizio gli specializzandi.

Inoltre, Musumeci svela la collaborazione con l’autorità portuale di Palermo e con un’armatore pronto a mettere una nave da crociera a disposizione per un centinaio di posti letto, in modo tale da trasformarla in una nave ospedale.

Infine, il governatore lancia un messaggio di speranza rivolto al futuro: “Siamo pronti per ogni evenienza. Fino a questo momento non abbiamo nessun decesso e quindi continuiamo a sperare”.