Coronavirus Catania, anche il centro storico si adegua: come cambia via Etnea

Catania reagisce bene all'attuale emergenza: i commercianti di Via Etnea si mostrano decisi ad evitare la diffusione del virus, applicando e rispettando comuni misure restrittive.

Chiunque gestisca o lavori all’interno delle attività situate nel centro storico di Catania oggi sceglie di agire in maniera responsabile. Per combattere al meglio l’emergenza Coronavirus, infatti, è necessario rivoluzionare alcune abitudini e, con esse, anche orari e giorni di apertura.

Come comunicano gli stessi commercianti di via Etnea, molti gestori hanno deciso spontaneamente di lasciare chiusi i loro locali anche se il Dpcm dello scorso 9 marzo indica che l’attività di ristorazione e bar potranno rimanere aperte, seppur dalle 6.00 alle 18.00 e con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza.

Il resto delle attività abbasserà le saracinesche entro e non oltre le ore 18:00.

I grandi magazzini, quali la Coin o La Rinascente, apriranno al pubblico dal lunedì al venerdì e dalle 10:00 alle 18:00 mentre il sabato e la domenica rimarranno chiusi. Le farmacie, invece, resteranno aperte secondo calendario ma facendo in modo che vengano mantenuti i limiti della distanza interpersonale.