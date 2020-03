Concorso scuola: rischio slittamento per Coronavirus?

Il concorso scuola è in questo momento, come tanti altri, in pausa forzata a causa dell'emergenza Coronavirus: ecco le ultime novità in merito.

L’emergenza per l’estrema diffusione del virus Covid 19 non ha colpito solo il settore sanitario. Oltre a quello dei trasporti e al settore produttivo in generale, anche i concorsi sono momentaneamente bloccati. Tra questi si troverebbe dunque anche il tanto atteso concorso scuola. Proprio nell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 è stato infatti confermato che almeno fino al 3 aprile sono sospese tutte le prove concorsuali per limitare il rischio di contagio.

L’emergenza Coronavirus e i concorsi

Il Coronavirus sta mettendo alla prova moltissime persone in tutto il mondo, limitando per molti versi lo svolgimento di una vita normale. Così, anche le prove per l’assunzione di nuovi docenti sono di certo sospese. Infatti, questo genere di concorso non rientra nelle categorie per le quali sarà eccezionalmente previsto l’espletamento delle prove.

Questi saranno infatti casi straordinari come i concorsi con valutazione per via telematica a seconda dei curriculum e come i bandi per l’assunzione di personale sanitario, medico e della protezione civile. L’eccezione per questi ultimi concorsi è chiaramente dettata dalla necessità di unità disponibili per le categorie interessate. Inoltre, le prove saranno svolte nel rispetto delle norme indicate per limitare il contagio.

Concorso scuola: le ultime novità

In realtà, per quanto riguarda le prove per l’assunzione di nuovi docenti non era ancora prevista alcuna data. La pubblicazione del bando non è infatti ancora avvenuta, anche se il concorso è atteso da molto tempo. Il concorso dovrebbe infatti riguardare i diversi gradi scolastici: da quello per l’infanzia e primaria, a quelli ordinario e straordinario per la scuola secondaria.

L’unica data al momento attendibile è quella del 30 aprile 2020, termine entro quando dovrebbe essere prevista la pubblicazione dei bandi. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus è in continua evoluzione e si attendono quindi maggiori informazioni nel corso delle prossime settimane.

Per gli aggiornamenti più recenti sulle prove dei concorsi scuola: