Incidente mortale nel Catanese: strada temporaneamente chiusa al traffico

Un incidente nella notte a Licodia Eubea ha costretto alla chiusura momentanea della strada statale in direzione Chiaramonte. Una vittima tra i conducenti.

È attualmente chiuso al traffico il tratto della strada statale 514 in direzione Chiaramonte a causa di un violento incidente, avvenuto durante la notte. Lo scontro si è consumato tra due vetture, che si trovavano a transitare sull’arteria al chilometro 25,400. Per questa ragione, la zona è temporaneamente interdetta al transito in entrambe le direzioni.

Tra i conducenti, coinvolti nel sinistro, uno sarebbe rimasto vittima, anche se non si conosce ancora la sua identità. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, la Polizia Stradale di Ragusa, i Vigili del Fuoco d le squadre dell’Anas, intervenuti per gestire la situazione. Si punta al più presto a ripristinare la viabilità della strada.