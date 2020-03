Coronavirus rallenta in Sicilia: solo un caso in più rispetto a ieri

Il numero dei contagi in Sicilia continua a salire: ecco il bollettino aggiornato a oggi diffuso dalla Protezione civile siciliana.

Sale ma di solo un caso il numero dei contagi nella regione. Nella giornata di ieri, il numero dei casi positivi era di 53 in totale, tra casi di isolamento e casi di ricovero: oggi di 54. Questo il bollettino pubblicato oggi dalla Protezione civile della Regione. Naturalmente, si tratta di dati parziali e relativi solo alla giornata odierna, in quanto il virus ha un lungo tempo di incubazione ed è altamente probabile che già dalle prossime giornate la realtà possa cambiare.

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (lunedì 9 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 54 campioni, uno in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a #Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.

Tornano a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone.