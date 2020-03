Coronavirus in Sicilia, Razza: “Ospedali dismessi? Dobbiamo essere pronti”

L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza è intervenuto in merito alla questione dell'apertura temporanea degli ospedali dismessi, per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Dopo le dichiarazioni di ieri, dove l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha ipotizzato l’apertura degli ospedali dismessi per aumentare il numero dei posti letto in Sicilia, per fronteggiare la veloce diffusione del Covid-19, sono arrivate ulteriore conferme dai microfoni di Buongiorno Regione, andato in onda stamani su Rai 3 Sicilia.

“Noi abbiamo la necessità di essere pronti a delle eventualità, tra queste ci sono delle aree già attrezzate”, interviene così Razza, facendo un chiaro riferimento agli ospedali dismessi. “Quando ho parlato di ospedale dismesso – aggiunge l’assessore – mi riferivo a un’area della Sicilia orientale, perché l’apertura dell’ospedale San Marco a Catania ha comportato la dismissione di quattro strutture ospedaliere, alcune delle quali interamente attrezzate”.

“In Sicilia occidentale – conclude Razza – stiamo pensando a un’area diversa, anche’essa attrezzata. Ma è solo una mera precauzione su uno scenario che non si è verificato. Chi ha responsabilità di governo deve pensare anche a un eventuale scenario Lombardia, nella eventualità dobbiamo avere predeterminato un’area di crisi”.