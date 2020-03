Coronavirus in Sicilia, aumentano i casi: nuovi posti letto da ospedali dimessi

Per ovviare a un'eventuale carenza di posti letto in Sicilia si pensa di riaprire gli ospedali dismessi.

A fronte dei nuovi dati sul Coronavirus in Sicilia, che adesso vedono nella regione 21 casi positivi, si pensa a una riapertura degli ospedali dismessi.

Queste le parole a riguardo dell’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: “È una delle opzioni sulla quale stiamo lavorando. Ieri c’è stata un riunione con tutti i direttori sanitari della Sicilia. Ci stiamo ponendo come nelle altre regioni il tema di una attivazione urgente di nuovi posti letto di terapia intensiva e di nuovi posti letto a pressione negativa per le malattie infettive. Contiamo di realizzare entro breve un piano articolato. Ma al momento la nostra struttura, tanto come posti letto di malattia infettiva, quanto come quelli di terapia intensiva è assolutamente soddisfacente”.

Per la terapia intensiva si pensa a un aumento di 100 posti letto da aggiungere agli attuali 400 già disponibili in Sicilia. In attesa degli aggiornamenti di domani sui numeri del contagio nella regione, si cercano soluzioni per garantire la massima efficienza del servizio sanitario pubblico.