Coronavirus, voli cancellati: l’aeroporto di Catania chiude il Terminal C

A seguito della situazione d'emergenza data dal diffondersi del Coronavirus, lo scalo catanese chiude momentaneamente il Terminal C.

Arrivano nuove misure date dal diffondersi del nuovo Coronavirus in tutta Italia. Stavolta, provengono dallo scalo Catanese, l’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini, che comunica alle utenze tramite un post su Facebook che “a partire dalla mattina di domenica 8 marzo 2020, le attività operative all’interno del Terminal C – dedicato alle partenze della compagnia aerea easyJet verso destinazioni Schengen – saranno momentaneamente trasferite al Terminal A“.

“La decisione è stata presa – spiega l’Aeroporto di Catania -, a seguito della flessione del traffico aereo dovuto all’emergenza ‘Coronavirus Covid-19’, al fine di ottimizzare le risorse di tutti gli operatori. Nel dettaglio”, si conclude il comunicato, “il Terminal C chiuderà dopo la partenza del volo EC 3340 per Venezia, schedulato alle 18:50 di sabato 7 marzo, per riaprire lunedì 16 marzo, con il volo EC 2845 in partenza per Milano Malpensa e schedulato per le 7 del mattino”.