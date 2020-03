Gli effetti del Coronavirus: l’aeroporto di Catania è deserto [FOTO]

Secondo l’ultimo bilancio della Protezione civile, l’Italia conterebbe attualmente un totale di 2.263 persone risultate positive al Coronavirus mentre i decessi ammonterebbero a 79. I soggetti guariti sarebbero invece 160. In Sicilia, poi, i casi registrati sarebbero 10 (tra accertati e sospetti); tra questi anche alcuni docenti del Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania.

La paura che un viaggio possa divenire occasione per un eventuale contagio e la cancellazione di molte tratte da e per Catania rientrano tra le ragioni principali di una così ridotta affluenza all’interno dell’aeroporto, e non solo. Luoghi come cinema o centri commerciali della zona presenterebbero, infatti, una situazione analoga.