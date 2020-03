4 mesi di NOW TV Cinema gratis con Vodafone: come ottenere il regalo

Un regalo per i clienti Vodafone Happy: 4 mesi gratis di NOW TV Ticket Cinema, il servizio streaming di Sky per vedere oltre 1000 programmi e 9 canali live Sky Cinema.

Grazie all’offerta Vodafone Happy, 4 mesi gratis di NOW TV Ticket Cinema, il servizio di streaming che permette di vedere oltre 1000 titoli on-demand e 9 canali live Sky Cinema.

La promozione, in collaborazione con Vodafone, era già stata proposta l’hanno scorso con le medesime modalità: attivabile dall’applicazione MyVodafone per i clienti Vodafone Happy, l’offerta include un codice da inserire sul sito nowtv.it/voda fino al 16/03/2020, che dà diritto a 4 mesi di visione del Ticket Cinema. Dal quinto mese la visione del Ticket Cinema prosegue al prezzo non promozionato attualmente pari a 9,99€/mese. Se invece si desidera disattivare il servizio prima del quinto mese, occorrerà disdire entro 24 ore prima del rinnovo del Ticket, o variazioni del prezzo di listino e/o aumento IVA. La visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio NOW TV. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Condizioni e limitazioni su nowtv.it.

Godetevi il cinema e le serie tv con NOW TV, compatibile con Smart TV, smartphone, tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e Vodafone TV.