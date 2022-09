Catania SSD, dove vedere la partita contro il Ragusa in diretta

Sarà possibile seguire le partite del Catania SSD in diretta televisiva o in streaming: la società di Ross Pelligra pronta a partire in campionato per la scalata tra i professionisti.

Tempo di campionato per il nuovo Catania SSD targato Ross Pelligra che, dopo lo storico e clamoroso fallimento, riparte dalla Serie D. Un campionato che vedrà i rossazzurri protagonisti, ambiziosi di una rapida risalita tra i professionisti.

Il Catania, nel primo match di campionato, valevole per il girone I meridionale, saranno ospiti dell’A.S.D. Ragusa Calcio, presso lo stadio Aldo Campo. Sold out sin dalla prima partita, con oltre un migliaio di tifosi rossazzurri in trasferta verso la provincia ragusana.

La partita, potrà essere seguita da tutti gli appassionati siciliani sul canale 11 del digitale terrestre, trasmessa dalla storica emittente Telecolor.

In alternativa, sarà possibile seguire la prima partita di campionato del Catania SSD anche in diretta live streaming sul sito web dell’emittente, in attesa che Helbiz Live, azienda con a capo il fondatore catanese Salvatore Palella, definisca l’accordo con la società rossazzurra.

Nel prossimo futuro si potranno così acquistare l’abbonamento o le singole partite, per seguire tutte le gare di campionato anche per chi non è residente in Sicilia.