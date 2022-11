Dove vedere “Attraverso i miei occhi” in streaming? I dettagli sul film

Dove vedere "Attraverso i miei occhi" in streaming? Il film tratto da una storia vera è andato in onda ieri in TV. Ma chi i lo ha perso non dovrà disperare.

“Dove vedere Attraverso i miei occhi in streaming?”: è quanto si staranno chiedendo in molti. Il film con Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried, è andato in onda ieri, 15 novembre, su Canale 5 e in prima serata. Ma, in effetti, non tutti hanno avuto l’opportunità di guardare il film, comodamente dal divano di casa. I più saranno lieti di sapere che esistono delle alternative: ecco quali.

Attraverso i miei occhi: trama e cast

Film tratto dal romanzo L’arte di correre sotto la pioggia di Garth Stein, tratta la storia del pilota da corsa Danny, interpretato da Milo Ventimiglia, raccontata con gli occhi del suo amato cane, il Golden Retriever dal nome Enzo.

Tra il pilota Danny ed il Gonder Retriever Enzo è subito amore a prima vista: i due instaurano un gran bel rapporto sin da subito grazie all’ottimo feeling. Enzo, già da cucciolo, impara moltissimo dal proprio proprietario e amico, vivendo ogni secondo della propria vita accanto a lui. Lo vede correre in tutte le piste, insegnare ai nuovi piloti, ma soprattutto innamorarsi di Eva. Enzo e Danny affrontano gioie e dolori insieme, ed il primo finisce persino per essere testimone di nozze del secondo.

Il film è diretto da Simon Curti e conta un cast stellare che comprende attori come Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker e Milo Ventimiglia. Un film drammatico ma anche romantico che promette molto intrattenimento.

A “donare” una voce ad Enzo è l’indimenticabile Gigi Proietti, mene nella versione originale del film si tratta di Kevin Costner. Di seguito dove vedere Attraverso i miei occhi in streaming.

Dove vedere Attraverso i miei occhi in streaming?

Curiosi abbastanza da aver deciso di guardare immediatamente il film? Ebbene, bisogna sapere che Attraverso i miei occhi è disponibile anche in streaming: è possibile vederlo accedendo alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.