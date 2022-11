Stasera in TV: “A Star Is Born” e “Chiedimi Se Sono Felice”

Stasera in TV: palinsesto ricco quello televisivo odierno. Di seguito le alternative migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Il piccolo schermo riserverà alternative sorprendenti: ecco quali.

A Star Is Born [Canale 5, ore 21:20]: un musicista (Bradley Cooper) si innamora di una cantante disillusa (Lady Gaga), portandola al successo. Il film ha avuto un grandissimo successo segnando l’avvio alla carriera da regista per Bradley Cooper, portando a casa un Golden Globe per la migliore canzone e otto nomination agli Oscar 2019.

Chiedimi Se Sono Felice [Italia 1, ore 21:20]: il trio Aldo, Giovanni e Giacomo sono aspiranti attori con un sogno nel cassetto: mettere in scena il Cyrano de Bergerac. Parallelamente alla loro vita da aspiranti teatranti, vivono la loro vita quotidiana: Aldo è fidanzato con Silvana, fidanzata “assillante”, Giacomo è l’eterno romantico e Giovanni, troppo concentrato sul lavoro, non ha tempo per pensare alle relazioni, fino a quando “in scena” arriverà Marina, un hostess che sconvolgerà la dinamica del trio.

Cast Away [Iris, ore 21:00]: Tom Hanks interpreta un analista di sistemi della FedEx. Dopo che il suo aeroplano precipita in mare aperto, diventa naufrago in un isola deserta. La disperazione lo metterò a dura prova e nel nome della sopravvivenza, “creerà” vari modi per non perdere la ragione a causa della solitudine.

Miss FBI infiltrata speciale [La 5, ore 21:10]: Gracie Hart ha raggiunto la fama a seguito delle imprese poliziesche del precedente capitolo e viene nominata ambasciatrice del Federal Bureau of Investigation, lasciando da parte il ruolo di poliziotta. Ma la sua migliore amica viene rapita e Gracie, poliziotta per vocazione, segue le tracce dei rapitori, contro la volontà dei suoi superiori.