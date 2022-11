Stasera in TV: in onda “Esterno notte ” e ” Attraverso i tuoi occhi”

Martedì sera freddo e noioso? La redazione vi consiglia film e serie televisive da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Cinema Catania troppo distanti e troppo complicati da raggiungere? Niente paura anche stasera il palinsesto televisivo offre film e programmi molto interessanti!

Esterno notte [Rai1, 21:25]: Nuovo episodio della serie televisiva che racconta il rapimento del leader politico Aldo Moro.

Il paradiso all’improvviso [Cine34, 21:00]: Lorenzo è un single molto convito di se, che però improvvisamente si innamora di Amaranta un’attrice chiamata dai suoi amici per farlo innamorare.

Il collegio [Rai2, 21:20]: Nuova stagione di una delle serie più note del palinsesto italiano, quest’anno i ragazzi del collegio dovranno rivivere gli anni 50.

Attraverso i tuoi occhi [Canale5, 21:20]: Il film racconta la storia di Enzo che oltre ad essere il cane del pilota di formula uno ,Danny Swift, si mostra anche un cane che ama ascoltare le lezioni di vita del suo padrone.