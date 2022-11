“The Bear”, successo per la serie TV: cast, trama e dettagli sulla seconda stagione

The Bear: è il titolo di una nuova serie TV già considerata di successo. Cosa sapere sulla trama? E dove vederla? Ecco i più importanti dettagli in merito.

The Bear è la nuova serie TV che ha recentemente riscosso un grande successo e persino il consenso di critica, da ricondurre al modo, a dir poco sorprendente, con cui si affronta il tema della cucina. Ma ecco qualche dettaglio in più.

The Bear: trama e cast

L’omonima serie televisiva The Bear racconta la storia di un giovane chef che fa ritorno a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia dopo il suicidio del fratello maggiore, morte che lascia debiti, una cucina fatiscente ed uno staff poco disciplinato. Inoltre, la serie TV vanta un cast stellare con attori del calibro di Jeremy White, Ebon Moss Bachrach, Ayo Edebiri e Lionel Boyce.

The Bear: dove vedere la serie TV

Dopo aver consultato la trama, molti desidereranno seguire, magari senza sosta, gli episodi. Ma come fare? Bisognerà sapere che la serie è disponibile sul servizio streaming di Disney Plus: risulterà, di conseguenza, necessario, abbonarsi.

Una seconda stagione in arrivo?

La serie TV in questione ha esordito in Italia soltanto mercoledì 5 ottobre, sulla già citata piattaforma Disney Plus, mesi dopo rispetto all’uscita negli Stati Uniti. Qui, in effetti, i primi otto episodi sono andati in onda a partire dal 23 giugno e sulla rete via cavo FX.

Ma ci sarà una seconda stagione? Tanto quelli che hanno già seguito la prima stagione quanto chi deve ancora iniziare a vederla saranno lieti, o almeno, curiosi, di sapere che ci sarà anche una seconda stagione. L’annuncio è stato dato lo scorso 14 luglio 2022.

Secondo le prime indiscrezioni, la seconda stagione uscirà nel corso del prossimo anno, il 2023. Prima andrà in onda su FX con un episodio inedito alla settimana. Soltanto in seguito anche gli italiani potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti su Star (all’interno di Disney Plus), dove la seconda stagione uscirà in un’unica soluzione.