Stasera in TV: in onda “La mummia 2” e “Humandroid”

Humandroid [Rai 4, ore 21:20]: Chappie è un bambino prodigio. Ciò che lo rende così talentuoso e diverso dagli altri è il fatto di essere un “humandroid”, il primo robot umanoide capace di pensare e provare sentimenti. Ma presto si dovrà scontrare con potenti forze distruttive.

Stolen [Italia 1, ore 21:20]: Will Montgomery, interpretato da Nicolas Cage, dopo aver scontato gli anni di carcere per una rapina, torna in libertà. Ora ha intenzione di recuperare il rapporto con la figlia Allison. Tuttavia la serenità viene turbata dal ritorno del vecchio socio in affari Vincent, il quale gli propone scambio: Vincent rapisce rapisce la ragazza e per poterla liberare chiede a Will un riscatto di dieci milioni di dollari. Will ha solo 12 ore di tempo per liberare e salvare sua figlia.

La mummia – Il ritorno [Canale 27, ore 21:10]: Dopo dieci anni, Imhotep, il cattivo del sequel, si reincarna per sconfiggere il Re Scorpione e rapisce il figlio dell’esploratore O’Connell.

Una piccola impresa meridionale [Cine 34, ore 21:00]: In un faro abbandonato della costa pugliese, si rifugiano tipi alquanto singolari, come un prete, il cognato musicista tradito dalla moglie e una ex prostituta che si troveranno coinvolti in una serie di vicende tra ironia e moralismo.