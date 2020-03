Coronavirus a Catania: il paziente positivo del Cannizzaro era in terapia intensiva

Il paziente dell'ospedale Cannizzaro di Catania risultato positivo era in terapia intensiva, adesso continua a essere assistito nel reparto di Malattie infettive.

Si è registrato un caso positivo all’ospedale Cannizzaro di Catania: il paziente, ricoverato nell’Unità terapia intensiva respiratoria è stato spostato presso il reparto Malattie infettive della stessa struttura.

Nel frattempo si prendono precauzioni: chiuse per disinfestazione dei locali le sedi del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente fino a sabato 7 marzo 2020, in seguito all’accertamento del contagio dei tre docenti della stessa facoltà. In sicilia si contano così 8 casi: sono state create 28 nuove linee telefoniche d’emergenza per rispondere alle domande dei cittadini e fornire assistenza.