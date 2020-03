UNICT – Lezioni sospese ad Agraria: 3 docenti positivi al Coronavirus

Sospese le lezioni e chiuse le sedi del Di3a dell'Università di Catania: tre i docenti risultati positivi al test del Covid-19.

Chiuse per disinfestazione dei locali le sedi del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, site in via Santa Sofia, 100 e via Valdisavoia, 5, fino a sabato 7 marzo 2020. Le attività didattiche riprenderanno il 9 marzo. Tre docenti del dipartimento sono infatti risultati positivi al test del Covid-19.

La notizia era già circolata questa mattina, ma l’ufficialità è arrivata solo un’ora fa. Secondo quanto riportato sul sito dell’Ateneo catanese, nessuno dei tre versa in gravi condizioni e i docenti sarebbero al momento a casa sotto osservazione.

L’Ateneo ha, inoltre, comunicato la notizia al Miur e alle autorità sanitarie regionali. Non si escludono quindi eventuali ulteriori misure restrittive.