Unict, lezioni rinviate ad Agraria: si temono casi di Coronavirus

Lezioni sospese all'Università di Catania: la misura potrebbe essere dovuta ad alcuni nuovi casi che hanno contratto il Coronavirus.

Sono state sospese alcune lezioni al dipartimento del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania. La decisione sarebbe stata comunicata all’ultimo minuto agli studenti universitari.

Si teme possa trattarsi di una nuova misura adottata nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Non a caso, ieri sono stati annunciati nuovi casi di Coronavirus a Catania: non si conosce al momento l’identità dei contagiati. Questi potrebbero essere dei professori dello stesso dipartimento, rientrati a Catania da un convegno a Udine. All’incontro era infatti presente un docente torinese risultato poi positivo al tampone che potrebbe aver contagiato parte dei presenti.

Si è comunque in attesa di chiarimenti in seguito a questa improvvisa sospensione delle lezioni. Secondo indiscrezioni, è in corso una riunione interna di dipartimento per accertare la possibilità di un contagio. Si attendono anche conferme ufficiali da parte dell’Università di Catania.

In aggiornamento