Coronavirus in Sicilia: due nuovi positivi a Catania, uno a Palermo

Tre nuovi positivi in Sicilia: due a Catania e uno a Palermo. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Regione Siciliana: si attende ora la conferma ufficiale dallo Spallanzani.

Anche oggi, alle ore 18, la Protezione Civile ha comunicato i dati ufficiali sulla situazione Coronavirus nel nostro Paese. Ad oggi, i contagiati in Italia sono 1835 con un incremento di 258 persone rispetto alla giornata di ieri. Si specifica, tuttavia, che il 50% di questi sono asintomatici. Le regioni con maggior numero di contagiati sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto.

Per quel che riguarda la Sicilia, i casi confermati sono al momento 7. Tuttavia, in una diretta Facebook della Regione Siciliana, l’assessore Razza ha comunicato che sono risultati positive al tampone altre tre persone. Due di questi tamponi sono stati esaminati al Policlinico di Catania e una al Policlinico di Palermo. Solo uno di questi è stato ricoverato. I tamponi sono stati inviati allo Spallanzani per una conferma ufficiale.