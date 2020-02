Catania, ricostruito diaframma di un neonato: primo intervento al Sud

Ricostruito all'ospedale Garibaldi di Catania il diaframma di un neonato: si tratta del primo intervento di questo tipo al Sud Italia.

L’intervento, che in passato veniva realizzato in tecnica “open” e senza le tecniche ventilatorie d’avanguardia disponibili oggi, ha visto la riposizione dell’intestino in addome e la ricostruzione del diaframma. La tecnica in toracoscopia utilizzata nella fattispecie, primo caso nel sud Italia, prevede invece l’attuazione dell’intervento attraverso tre piccoli forellini e un importante lavoro multidisciplinare.