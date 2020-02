Coronavirus Sicilia, università Messina ed Enna fanno dietrofront: sì alle lezioni

Le università siciliane fanno retrofont e revocano le disposizioni date nei giorni scorsi sulla chiusura degli Atenei e delle relative sospensioni delle lezioni ed esami per quanto riguarda le misure di contenimento del Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus fa impazzire anche gli Atenei. La psicosi generale sta presto lasciando spazio ad una razionalizzazione degli atteggiamenti da tenere nei confronti dell’influenza partita dalla regione di Wuhan. Accade all’Università di Messina e all’Università Kore di Enna che revoca le direttive di sospensione delle attività didattiche.

È del 26 febbraio l’avviso della chiusura degli Atenei e della sospensione delle lezioni e della sessione di esami nelle università siciliane (tranne quella di Catania). In due giorni, però, l’atteggiamento dell’UniMe e della Kore è cambiato: allontanandosi dalle decisioni dell’Università di Palermo, le due università deciso di revocare la precedente ordinanza d’Ateneo, per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Perciò: l’Università Kore di Enna avvisa gli studenti che è stata predisposta la ripresa delle attività didattiche a partire dal 02 marzo 2020; mentre, l’Università di Messina fa sapere che le lezioni, così come da calendario, riprenderanno regolarmente il 9 marzo 2020 in tutte le sedi dell’Ateneo, comprese le sedi decentrate. Per quanto riguarda l’Università di Palermo, invece, resta il posticipo delle lezioni già previsto rispetto all’inizio del 2 marzo.