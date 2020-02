Coronavirus e Unict: la comunicazione ufficiale dell’Università di Catania

Adottate misure speciali dall'Università di Catania per prevenire il contagio da Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale con tutte le disposizioni.

L’Ateneo segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus COVID-19 nel territorio nazionale e ha insediato una propria task-force di esperti che si occuperà di monitorare costantemente il quadro a livello territoriale e di valutare le misure più idonee alla sicurezza e alla salute degli studenti e dell’intera comunità accademica. Tuttavia, al momento, proseguiranno regolarmente sia le lezioni sia gli esami di profitto all’Università di Catania.

“In stretto coordinamento con le Autorità di governo e con la cabina regionale di gestione dell’emergenza – hanno scritto il rettore Francesco Priolo e il direttore generale Giovanni La Via in una lettera indirizzata a tutta la comunità accademica etnea -, l’Università è pronta ad adottare ogni idoneo provvedimento, anche restrittivo, se nel territorio su cui insiste dovesse cambiare l’attuale scenario. Alla data odierna, la Sicilia orientale è considerata “zona verde”, relativamente alla presenza di focolai del contagio. Tenuto anche conto del fatto che, ad oggi, le scuole rimangono aperte, e alla luce dell’odierna nota del Ministero dell’Università e della Ricerca nr. 5988, tutte le attività didattiche dell’Università di Catania – lezioni ed esami di profitto – proseguono regolarmente, salvo eventuali provvedimenti successivi delle autorità nazionali e regionali competenti”.

“L’Ateneo – prosegue la nota – ritiene comunque dover adottare le seguenti misure precauzionali, vigenti fino a nuovo avviso di revoca, così come proposto dal documento del CRUS (Comitato Regionale Universitario della Sicilia) del 25 febbraio scorso.

1) Lauree: alle sedute degli esami di laurea avranno accesso esclusivamente i laureandi. Non sono consentiti festeggiamenti di alcun tipo nei plessi universitari in occasione delle sedute di laurea negli spazi interni o esterni limitrofi. Verranno successivamente stabilite le date dei vari graduation day, cerimonie nel corso delle quali verrà effettuata la proclamazione e consegnata la pergamena.

2) Viaggi d’istruzione e tirocini: sono sospesi i viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, così come lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari fuori dal territorio regionale.

3) Mobilità internazionale: gli studenti, il personale o i docenti che abbiano già programmato una mobilità all’esterno nell’ambito del programma Erasmus+ o di programmi finanziati dall’Ateneo, potranno chiedere di rinviare il periodo di permanenza all’estero, per causa di forza maggiore, senza perdere, in tal modo, la relativa copertura della borsa.

4) Manifestazioni e iniziative: sono sospese tutte le manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, in tutte le sedi universitarie incluse quelle decentrate, a carattere culturale, scientifico e formativo quali, a titolo esemplificativo, convegni, eventi, seminari, Open days, Erasmus welcome day, ecc.

5) Missioni: sono sospese le missioni del personale universitario verso località ricomprese nei territori manifestamente interessati dal contagio. Più in generale, si invita il personale a recarsi in missione solo se strettamente necessario e si sollecitano i responsabili delle Strutture a prestare particolare attenzione nel rilascio

delle relative autorizzazioni.”