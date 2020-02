Catania, morto mentre piazzava una bomba: si costituisce il complice

Al giovane, costituitosi nella giornata di ieri, sono stati contestati diversi reati. I Carabinieri lo avevano identificato il giorno stesso dell'esplosione e lo stavano cercando tra i luoghi frequentati dal complice defunto.

Si è costituito il complice del 19enne morto due giorni fa nel quartiere di Librino a causa di un ordigno da lui stesso piazzato mentre cercava di far esplodere un rivenditore automatico di sigarette. Si tratta di un coetaneo della vittima, identificato nello stesso giorno dai Carabinieri che lo cercavano e costituitosi nella giornata di ieri.

Al termine dell’interrogatorio, il 19enne è stato denunciato per tentativo di furto aggravato, detenzione e trasporto illegale di materiale esplodente e per morte per conseguenza di altro reato.