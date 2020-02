Metro Catania: affluenza da record nei giorni di Sant’Agata

Anche quest'anno migliaia di cittadini e turisti hanno partecipato alle attesissime festività agatine. Di seguito i dati della Fce in merito all'uso della metro tra il 3 ed il 5 febbraio.

Terminate le festività dedicate alla patrona catanese Sant’Agata, per l’azienda FCE è tempo di bilanci

Secondo quanto riportato, tra il 3 ed il 5 febbraio scorsi, gli accessi giornalieri in metro sono stati ben 117.198. Per fare in modo che cittadini e turisti potessero muoversi agevolmente ed in maniera rapida da una parte all’altra della città e seguire ogni attimo delle celebrazioni, sarebbero state effettuate 830 corse totali.

Attraverso un post visibile sulla relativa pagina Facebook, FCE ha ringraziato tutti coloro che hanno usufruito dei servizi erogati. I vertici non hanno dimenticato di ringraziare anche l’intero personale per l’impegno dimostrato: il loro costante lavoro, infatti, ha permesso che tutto si compisse con ordine e senza intralci.

Di seguito il video realizzato da FCE.