Arrestato latitante catanese: era ricercato anche in Austria

Evaso da un carcere austriaco due anni fa, è stato arrestato il latitante catanese Francesco Enrico Fiore, ora detenuto presso il "Regina Coeli" di Roma.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato il catanese Francesco Enrico Fiore (del 1983), latitante, destinatario di un ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti di condannato latitante, emesso in data 30.10.2019 dalla Procura Distrettuale della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali – di Catania, dovendo espiare la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, per simulazione di reato, reiterate ricettazioni, furto aggravato e appropriazione indebita nonché destinatario di M.A.E. (Mandato di Arresto Europeo) emesso dall’A.G. austriaca dovendo espiare la pena residua di anni 2 e mesi 10.

Il 15 febbraio del 2018, l’uomo era evaso dal carcere austriaco nel quale stava scontando 4 di reclusione, per appropriazione indebita, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, truffa aggravata. L’attività di indagine, anche di tipo tecnico, coordinata dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica, consentiva di rintracciare il predetto Fiore all’interno di un appartamento a Roma. Espletate le formalità di rito, Fiore Francesco Enrico è stato associato presso la casa circondariale di Roma – “Regina Coeli”.