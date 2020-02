Claudio Baglioni in concerto in Sicilia: prevista una data

Prevista una data estiva per il famoso cantante, che nella primavera rilascerà un album di dodici inediti collegato al tour che partirà da Roma.

Claudio Baglioni torna in concerto in Sicilia. L’autore di grandi successi come, tanto per citarne uno, “Gli anni più belli”, suonerà nei palchi più suggestivi e prestigiosi d’Italia e, assieme alle date all’arena di Verona e alle Terme di Caracalla a Roma, annuncia un’altra data estiva, al Teatro Greco di Siracusa il 17 luglio.

L’artista canterà nel famoso teatro aretuseo per il suo “Dodici note Tour“. Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, nei tre luoghi simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole.

Dodici note, come i dodici brani che comporranno il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita nella primavera 2020, per tre luoghi-simbolo, nei quali storia, arte e bellezza si fondono in una magia che non ha eguali.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11:00 di mercoledì 19 febbraio. Dalle ore 11:00 di giovedì 20 febbraio, saranno disponibili per tutti, su TicketOne.it; dalle ore 11:00 di giovedì 27 febbraio, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.