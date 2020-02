Lavoro Catania: ecco le posizioni aperte e i concorsi

Posizioni aperte e concorsi attivi per le aziende ospedaliere. Ecco la selezione delle offerte di lavoro a Catania da parte di LiveUnict.

La ricerca di lavoro a Catania è quasi sempre un’odissea tra i vari annunci: tuttavia ci sono molte posizioni aperte e ancora dei concorsi pubblici attivi. Ecco la selezione da parte di LiveUnict di alcune posizioni disponibili su Linkedin.

Lavoro Catania: Stage di ingegneria

Azienda di ingegneria dei materiali, leader nella produzione di finestre e controtelai ed altri sistemi ad alta efficienza energetica, ricerca neolaureati in ingegneria, preferibilmente ingegneria meccanica o gestionale, per un percorso di formazione all’interno dell’azienda finalizzato ad un possibile inserimento stabile all’interno del team. La sede del lavoro è in provincia di Catania, a Scordia. Per candidarsi basta compilare l’istanza e inviare il curriculum su Linkedin.

Lavoro Catania: Sviluppatori per The Wave Studio

Tre posizioni aperte per la Digital Agency con sede di lavoro a Catania, “The Wave Studio”. Ecco le figure ricercate:

iOS Developer (livello Senior), con competenze tecniche riguardanti la conoscenza di tecnologie Swift 4+;

Frontend Developer (livello Mid-Senior), con competenze tecniche riguardanti la conoscenza Javascript e di almeno uno tra i framework Angular, Vue e React ;

Backend Developer (livello Mid), con la richiesta di conoscenza di almeno un linguaggio tra Laravel, PHP + MySQL e di un framework tra NodeJs, Javascript + MongoDB; è richiesta inoltre la conoscenza dei principali pattern di programmazione ad oggetti e Rest API (anche solo teorica).

Ci si può candidare facilmente attraverso la funzionalità fornita da Linkedin.

Lavoro Catania: Responsabile turno operativo

Si ricerca la figura di responsabile del turno operativo per l’azienda Adecco, per svolgere compiti come la supervisione delle attività, la gestione dei piani di lavoro, il coordinamento del team assegnato e dei tempi delle lavorazioni. Per candidarsi basta inoltrare la propria candidatura con la funzionalità di Linkedin.

Concorso per l’Ospedale Garibaldi di Catania

Concorso, per titoli ed esami, per 2 posti di dirigente medico di oncologia medica e 3 posti di dirigente medico di geriatria. La domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso per il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.