Giro di Sicilia 2020, presentato il percorso: in gara anche Visconti, McNulty e Quintana

La gara siciliana si svolgerà ad aprile e partirà da Siracusa. Le tappe previste sono quattro e comprendono anche la scalata dell'Etna.

Ritorna anche quest’anno “Il Giro di Sicilia”, la gara ciclistica organizzata da Rcs Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. La gara si svolgerà da 1 al 4 aprile 2020 e la partenza avverrà dalla città di Siracusa.

Le tappe della gara sono quattro in totale. La prima tappa, con partenza a Siracusa, si concluderà a Licata (Agrigento), dopo 194 km. La seconda partirà invece da Selinunte e terminerà 141 km dopo, a Mondello (Palermo). Per eseguire la terza tappa lunga 178 km, i ciclisti partiranno da Termini Imerese (Palermo) per arrivare a Caronia, in provincia di Messina.

Infine, l’ultima tappa collegherà Sant’Agata di Militello (Messina) con Mascali (Catania), traguardo finale della gara. Quest’ultima tappa includerà una scalata dell’Etna dallo stesso versante di Piano Provenzana. Parteciperanno alla gara anche il vincitore 2019, Brandon McNulty, il vincitore del Giro d’Italia 2014, Nairo Quintana, il campione italiano in carica, Davide Formolo, e il siciliano Giovanni Visconti.

“Grazie al lavoro fatto insieme alla Regione Siciliana, la Sicilia è diventata un punto cardine del ciclismo internazionale – ha affermato Mauro Vegni, Direttore Ciclismo di RCS Sport, ha dichiarato –. Oltre al Giro di Sicilia, quest’anno avremo tre tappe del Giro d’Italia nell’isola e nel 2021 la Grande Partenza della Corsa Rosa muoverà proprio dalla Sicilia. Per l’edizione 2020 de Il Giro di Sicilia saranno al via ottimi nomi del ciclismo internazionale, come il vincitore del Giro d’Italia 2014 Nairo Quintana. Stiamo riportando Il Giro di Sicilia ai suoi antichi splendori e vogliamo continuare su questa strada”.