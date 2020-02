Olimpiadi Tokyo 2020, la nazionale di spada si qualifica: tra loro due catanesi

La nazionale femminile di spada si qualifica per le olimpiadi estive di Tokyo: tra i membri della squadra anche le catanesi Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio.

Le azzurre della spada staccano il pass olimpico per Tokyo 2020. La nazionale di scherma qualifica un’altra squadra per le olimpiadi in Giappone quest’estate, quella composta da Mara Navaria, Federica Isola, Alice Clerici ed Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, che non ha preso parte all’ultima gara individuale per i postumi di un infortunio rimediato al Grand Prix FIE di Doha. Il team di spada femminile si è qualificato nel corso della tappa di Coppa del Mondo disputata a Barcellona.

La nazionale è stata fermata sul 35-34 agli ottavi di finale da Hong Kong, ma ha ottenuto comunque la certezza matematica della qualificazione. Tra i membri della squadra ci sono anche le due atlete catanesi, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. Proprio dall’account Instagram della Fiammingo viene la foto celebrativa, con l’intera squadra che festeggia la qualificazione anche sui social.

“Abbiamo in mano un sogno che si realizza”, così commenta la catanese, in primo piano nella foto.