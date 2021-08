Paralimpiadi, da Tokyo due medaglie siciliane: bronzo per Costa e Virgilio

Due siciliana hanno vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo in due diverse categorie di giochi.

Soddisfazione per due azzurre alle Paralimpiadi di Tokyo. Due Siciliane hanno vinto il bronzo a Tokyo in due diversi sport: si tratta della trapanese Virgilio e di Carolina Costa.

Per quanto riguarda la siciliana Maria Andrea Virgilio, ha portato a casa la medaglia di bronzo al tiro con l’arco, sotto il sole cocente dello Yumenoshima Park, trapanese di 24 anni, dove ha battuto la russa Artakhinova per 142-139. Decisive le ultime tre frecce dell’azzurra: 10, 10, 10 per chiudere i conti. Si tratta della ventottesima medaglia azzurra alla Paralimpiade di Tokyo, la prima per il tiro con l’arco paralimpico dopo le due conquistate all’Olimpiade

“Questa medaglia mi ha ripagato di tutti i sacrifici fatti in questi anni – dice la Virgilio – per cui ringrazio l’Asd Diamond Archery di cui è il presidente è Guglielmo Fuchsova che è anche il mio tecnico. Sono nata a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, per la mia patologia che è la spina bifida, ma sono una trapanese doc. Mi sono già arrivati tanti messaggi, a casa sono impazziti per questa medaglia, non hanno dormito la notte. Le dediche? Preferisco farle in privato”.

Un’altra medaglia di bronzo è stata conquistata da Carolina Costa nel judo nella categoria +70kg. Tuttavia, per l’Italia è la 24/a medaglia in questa edizione dei Giochi.