Parmitano sulla Terra, le prime parole: “Con grandi sogni si può unire il mondo” [VIDEO]

Luca Parmitano, astronauta di origine catanese, è tornato finalmente sulla Terra. Nel corso di una lunga intervista poco dopo il suo rientro, AstroLuca ha affrontato a 360 gradi la sua esperienza spaziale.

L’astronauta catanese Luca Parmitano è tornato ufficialmente sulla Terra il 6 febbraio 2020, dopo una lunga missione sulla Stazione Spaziale Internazionale in cui ha ricoperto anche il ruolo di comandante, primo italiano e terzo europeo con questo incarico.

Dopo oltre 200 giorni in orbita, AstroLuca ha raccontato nel corso dell’intervista le sue sensazioni appena tornato e i momenti salienti dell’esperienza spaziale. Tra i punti più importanti toccati, la fragilità del pianeta di fronte ai cambiamenti climatici, che ha più volte denunciato nel corso delle sue missioni nello spazio, e la capacità del genere umano di unirsi per compiere imprese altrimenti impossibili, come avviene a bordo dell’ISS.

Tra i momenti salienti della missione Beyond di Luca ci sono: diventare il terzo europeo e il primo italiano al comando della Stazione Spaziale, condurre tre delle quattro complesse passeggiate spaziali, ottenere il record europeo per la maggior parte del tempo trascorso durante le passeggiate spaziali, controllare a distanza un rover che raccoglie rocce nei Paesi Bassi, condurre oltre 50 esperimenti europei e 200 internazionali e condividere le sue esperienze attraverso immagini e collegamenti video.