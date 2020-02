News concorsi scuola: requisiti, prove e programmi

News concorsi scuola

News concorsi scuola: si va verso la pubblicazione dei tre bandi di concorso previsti per la fine di febbraio. Il concorso scuola infanzia e primaria (13 mila posti), il concorso scuola straordinario (24 mila posti) e il concorso scuola ordinario (25 mila posti) sono quasi realtà: a confermarlo la pubblicazione delle bozze dei bandi dei giorni scorsi. Sebbene non si escludano ulteriori cambiamenti, dovuti alle richieste dei sindacati, i punti salienti dei bandi dovrebbero restare invariati.

News concorsi scuola: chi può accedere

Le bozze dei bandi ci forniscono informazioni importanti circa i requisiti che i candidati devono possedere per presentare la domanda. Si ricorda, tuttavia, che la valutazione dei titoli verrà fatta solo in un secondo momento, dopo la partecipazione alle prove. I requisiti per ciascun concorso sono naturalmente diversi. Se, infatti, per i candidati al concorso ordinario serviranno i 24 CFU, ai docenti del concorso straordinario serviranno i tre anni di servizio. Di seguito, una lista completa:

News concorsi scuola: come prepararsi alle prove

Come per i requisiti, anche le prove riservate a ciascun concorso avranno delle modalità diverse. Al concorso straordinario per la secondaria è stata attribuita una procedura semplificata, che permetterà ai candidati di cimentarsi con un test a risposta multipla da svolgere il 80 minuti. Saranno 80 i quesiti a cui si dovrà dare risposta. Alla fine della prova, verrà stilata una graduatoria che individuerà i docenti che, già a partire dal 1 settembre 2020, entreranno in classe.

Procedure più lunghe sono invece previste per il bando infanzia e primaria e quello ordinario. Questi prevederanno, pur con le dovute differenze, una simile strutturazione delle prove: prova preselettiva (solo nel caso in cui il numero dei candidati fosse troppo elevato); prova scritta (due nel caso del concorso ordinario), dove si testeranno le competenze disciplinari dei candidati (e i 24 cfu) e una prova orale finale.