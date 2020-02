Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi ancora attivi

Sono in tanti ad aspettare l'uscita dei bandi dei concorsi pubblici 2020: ecco quali sono quelli attivi e quali saranno in uscita prossimamente.

È già passato il primo mese del 2020 e alcuni concorsi sono già stati resi pubblici. Ecco quali sono i bandi ancora attivi e quali saranno pubblicati nei prossimi mesi.

Concorsi pubblici 2020: Ministero della Salute

Si tratta di un bando pubblicato da poco sulla Gazzetta Ufficiale. Mira all’assunzione di 91 figure da impiegare come tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. I posti sono distribuiti su gran parte del territorio italiano e sono disponibili tre posizioni per la regione siciliana. L’assunzione prevederà la formula del contratto a tempo indeterminato e l’inquadramento nella terza area – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della Salute.

Tra i requisiti specifici si richiede una laurea magistrale nelle classi SNT/04/S o LM/SNT4, o una laurea triennale in SNT/04 o L/SNT4, o infine diploma universitario come Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il concorso dovrebbe consistere in 2 prove scritte e una orale e la scadenza è prevista per le 12:00 del 5 marzo 2020.

Concorsi pubblici 2020: assistenti parlamentari

Il concorso prevede l’assunzione di 30 assistenti parlamentari e consiste in diverse prove: un test iniziale di cultura generale, una prova scritta, una orale e una delle prove tecniche. Si richiede il diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10. La scadenza del bando è prevista per il 14 febbraio.

Concorso Azienda Ospedaliera Papardo di Messina: il bando

Il concorso per l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina prevede l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici per diverse posizioni come cardiochirurgia, nefrologia e dialisi, neurologia, ortopedia e traumatologia. Per informazioni relative alla distribuzione dei posti e alle varie aree di specializzazione per le quali sono disponibili posizioni si consiglia di consultare il bando.

Concorso Azienda Ospedaliera Giaccone di Palermo: il bando

L’Azienda Ospedaliera Giaccone di Palermo è alla ricerca di 3 risorse da impiegare come personale di categoria D, collaboratore professionale sanitario fisioterapista. La scadenza del bando è prevista per il 23 febbraio 2020. Per maggiori informazioni relative a requisiti di partecipazione al concorso, si consiglia la lettura del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2020.

Concorsi pubblici 2020: i bandi in uscita

Nel corso dell’anno saranno inoltre pubblicati i seguenti bandi di concorso: il concorso per il TFA sostegno si attende tra marzo e aprile, il tanto atteso concorso INPS, il cui bando è atteso in primavera e prevederà l’assunzione di 2000 persone. E ancora il concorso del Ministero della Giustizia per l’assunzione di 2700 cancellieri esperti, il concorso scuola dell’Infanzia e Primaria che dovrebbe uscire entro l’anno e coinvolgere ben 16.000 persone. E infine, un concorso per accedere all’Agenzia delle Entrate da inquadrare nel triennio 2020/2022 per l’assunzione di 300 dirigenti e altre 2300 unità di personale non dirigenziale.