Meteo Sicilia, crollano le temperature: prevista neve a bassa quota

Le previsioni meteo sulla Sicilia prevedono un ritorno del maltempo, con nevicate a bassa quota e temporali previsti in diverse zone dell'Isola.

Sole e temperature oltre i 20 gradi in questi giorni regalano alla Sicilia un assaggio di primavera, in coincidenza con la festa di Sant’Agata a Catania. Tant’è vero, infatti, che c’è chi giura di aver visto gente farsi il bagno a mare. Senza arrivare a certi estremismi, è pur vero che il clima in questo periodo non rispecchia la data del calendario: 5 febbraio. Malgrado sia pieno inverno, alla finestra sembra tutt’altra stagione. Tuttavia, questa parentesi di caldo non durerà a lungo.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Già nella notte tra martedì e mercoledì un’ondata di freddo dai Balcani si abbatterà sull’Italia e non risparmierà nemmeno l’Isola. Il meteo Sicilia, infatti, prevede proprio nel corso della notte e tra le prime ore della mattinata fenomeni in movimento che dalla Campania si sposteranno verso la Calabria e la Sicilia. Le previsioni non escludono nemmeno temporali nel corso della giornata. Inoltre, come nel resto d’Italia, anche sull’Isola si abbasseranno bruscamente le quote neve, con nevicate anche sui 600-800 metri. In particolare, previste nevicate nelle zone interne e sulle alture, tra Enna, Caltanissetta e Catania, versante Etna.

Le piogge raggiungeranno la loro massima intensità sulla parte settentrionale della Sicilia nel corso della mattinata, per poi affievolirsi nel corso della giornata. La sferzata di maltempo, tuttavia, avrà vita breve. Già nella giornata di giovedì il meteo Sicilia prevede il ritorno dell’alta pressione. Il tempo si manterrà stabile per l’intera giornata, con piogge deboli solo nella parte occidentale della Sicilia. Malgrado ciò, le temperature previste sono alquanto basse, con lo zero termico che si aggira intorno ai 750 metri.

Il beltempo tornerà già venerdì, quando è prevista una giornata soleggiata ovunque, con annuvolamenti sparsi solo nel corso della mattinata. Il meteo Sicilia prevede infatti anche un rialzo delle temperature, che ritorneranno nella media stagionale dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti.