Il febbraio in Sicilia regalerà soddisfazioni: si prevedono temperature da record, soprattutto a Catania.

Mentre in altre regioni il cielo appare nuvoloso e le temperature si mantengono alquanto basse, in Sicilia febbraio profuma di primavera.

Sia oggi che domani, 4 febbraio, il clima apparirà generalmente sereno e sarà possibile scorgere qualche nube solo ad Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina. Questo lunedì potrebbe regalare picchi di 20° a Catania e 21° a Siracusa ma si prevede che nelle prossime ore i rispettivi termometri registreranno temperature ancora più alte.

Siracusa resterebbe in testa con picchi di 25° ma Catania non faticherebbe a tenerle testa. Secondo le ultime previsioni, nel capoluogo etneo ed intorno alle ore 13 di domani, infatti, cittadini ed abitanti potrebbero godere persino di 23 gradi, alquanto anomali in pieno inverno. Un clima che non può che allietare i catanesi, nel pieno dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona Agata.

Tale clima, tuttavia, sembrerebbe destinato ad avere vita breve: nel corso di mercoledì 5, infatti, le temperature dovrebbero subire un netto calo. A Catania, infatti, il termometro oscillerà tra i minimi 7° ed i massimi 14 ma il sole continuerà a imperare.

In città come Caltanissetta, invece, le nuvole cederanno il passo alle piogge mentre ad Enna è prevista neve debole.