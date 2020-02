Meteo Sant’Agata 2020: in arrivo sole e caldo per la festa

Le celebrazioni in onore della patrona catanese, Sant'Agata, sono ormai alle porte ma che clima riserveranno? Di seguito le previsioni per il 3, 4 e 5 febbraio.

Ogni anno si teme che freddo e piogge possano mettere a repentaglio la buona riuscita dell’attesissima Festa di Sant’Agata. Le perturbazioni, infatti, non potranno che apparire particolarmente fastidiose agli occhi dei numerosi devoti che seguiranno il fercolo in giro per la città. Tuttavia, devoti e non saranno lieti di sapere che le festività agatine di quest’anno dovrebbero riservare sole e clima piuttosto piacevole.

Secondo le ultime previsioni, lunedì 3 febbraio su Catania splenderà il sole ed il termometro oscillerà tra un minimo di 10° ed un massimo di 20.

Tale situazione non sarebbe destinata soltanto a rimanere stabile nel corso dei giorni seguenti ma persino pronta a mutare in meglio. Martedì 4 febbraio, giorno in cui la statua della Patrona percorrerà le strade del giro esterno alle antica mura di Catania, il sole continuerà a essere protagonista, lasciando spazio a qualche sporadica nuvola solo nelle prime ore pomeridiane. Si prevederebbero picchi di 23 gradi.

Nel corso delle successive 24 ore, invece, si potrebbe assistere ad un netto calo di temperature: nella sera di mercoledì 5 febbraio, infatti, i termometri della città potrebbero segnare anche 8°. Non si dovrebbero superare, poi, i 15 gradi. Nonostante l’avanzata del freddo, le celebrazioni dovrebbero concludersi senza il sopraggiungere di precipitazioni. Sarà, tuttavia, possibile scorgere nubi sparse.