Meteo Sicilia, diramata allerta gialla: il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione civile dirama l'allerta gialla per la giornata di domani in tutta la parte nord-orientale: previste piogge e neve a bassa quota.

Temperature gelide e non poche nuvole: la Sicilia, che in questi giorni sta vivendo un vero e proprio anticipo di primavera, dovrà abbandonare del tutto l’idea di giornate soleggiate che rendono unico l’inverno isolano.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in alcune province della Sicilia, per la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio. Nella fattispecie, è la Sicilia nord-orientale ad essere a rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Nella notte tra martedì e mercoledì un’ondata di freddo dai Balcani si abbatterà sull’Italia e non risparmierà nemmeno l’Isola. Le previsioni non escludono nemmeno temporali nel corso della giornata. Inoltre, come nel resto d’Italia, anche sull’Isola si abbasseranno bruscamente le quote neve, con nevicate anche sui 600-800 metri. In particolare, previste nevicate nelle zone interne e sulle alture, tra Enna, Caltanissetta e Catania, versante Etna.