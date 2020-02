Meteo Sicilia, allerta gialla: pioggia e venti di burrasca attesi a Catania

Ancora allerta meteo gialla in Sicilia per la giornata di domani.

La Protezione civile della Regione Sicilia ha dichiarato allerta meteo gialla per la Sicilia orientale nella giornata di domani. L’avviso della protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è valido dalle 16.00 del 5 febbraio alle 24.00 del 6 febbraio 2020.

Si prevede il persistere di precipitazioni nevose al di sopra dei 700-900 m, venti da forti a venti di burrasca dai quadranti settentrionali e orientali, nello specifico per le province di Messina e Catania. Si prevedono inoltre forti mareggiate sulle coste ioniche esposte. Il maltempo previsto per le prossime ore potrebbe ancora rappresentare una sfida per il completo espletamento della Festa di Sant’Agata.