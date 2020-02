Meteo Sicilia, in arrivo l’anticiclone: temperature in risalita

Le previsioni del Meteo Sicilia dal 7 febbraio 2020: allerta neve nel catanese; si prevede un aumento delle temperature con picchi fino a 25° mercoledì.

Come sarà il meteo in Sicilia nei prossimi giorni? Oggi 6 febbraio, neve anche a bassa quota nel catanese; come evolverà la situazione nel weekend e durante la prossima settimana? Vediamo le previsioni de IlMeteo a Catania e nelle altre province dell’isola.

Meteo Sicilia: Catania

Allerta neve e scuole chiuse nei comuni di Bronte e Randazzo per le giornate di oggi, 6 febbraio, e domani. Problemi di circolazione e sicurezza dovuti alla neve che dovrebbe però sciogliersi senza troppi problemi nel fine settimana, in seguito a un lieve aumento delle temperature nella provincia di Catania. Sono previste massime di 16° domenica 9 febbraio in aumento durante la prossima settimana fino a picchi di 23° mercoledì 12 febbraio.

Domani cielo sereno sulla Piana di Catania. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche fino a 16 km/h. Temperature minime comprese tra -3 e 5 °C e massime comprese tra 9 e 15 °C.

Questo inverno continua ad essere caratterizzato da un clima mite, a eccezione di poche sporadiche giornate di freddo e neve che hanno causato alcuni disagi. Le celebrazioni della festa di Sant’Agata si sono svolte senza troppi intoppi da parte del clima

Meteo Sicilia

Generalmente sereno con qualche nube sparsa in tutta la regione; bassa probabilità di precipitazioni e venti moderati. Forti venti nella Sicilia occidentale, moderati invece nel resto dell’isola. Portano alcune nubi nel cielo degli ultimi giorni di questa settimana che dovrebbe però apparire più limpido già da domani 7 febbraio. Alcune nubi sparse ad Agrigento e Trapani nella giornata del sabato, coinvolgeranno poi l’intera regione dalla prossima settimana. Si prospetta un inizio settimana più caldo, ma coperto, che andrà a migliorarsi dalla giornata di mercoledì 12 con previsioni di cielo sereno e temperature fino a 25° da registrare a Siracusa.

Precipitazioni praticamente assenti in tutta la regione: oggi alcune scarse piogge in provincia di Messina che dovrebbero scomparire già da domani; il sole splenderà più brillante che mai da mercoledì in questo anticipo primaverile che ci farà pregustare le temperature tiepide tipiche dei mesi successivi.