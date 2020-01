Concorsi pubblici 2020: ecco i bandi da non perdere

Concorsi pubblici in scadenza e in arrivo: dai concorsi scuola all'Inps, tutte le informazioni utili sulle offerte più interessanti di questo inizio 2020.

Concorsi pubblici: INAIL

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ricerca figure per quanto riguarda l’ambito informatico. È previsto un contratto a tempo indeterminato. Le candidature chiuderanno il 31 gennaio 2020.

Concorsi pubblici: concorso scuola 2020

Il concorso scuola è uno dei più attesi nel settore pubblico. Un bando straordinario è riservato ai docenti con tre anni di servizio, mentre uno ordinario è riservato ai laureati. Si tratta di una grande occasione per tutti che sognano di entrare nel mondo dell’insegnamento. L’uscita dei bandi è prevista a febbraio, mentre l’inizio delle prove per la primavera di quest’anno. Ecco le ultime novità.

Concorsi pubblici: Aeronautica militare

L’Aeronautica Militare è alla ricerca di nuovi atleti da inserire nella squadra. In particolare: 1 atleta sesso maschile nella specialità spada (Scherma); un uomo specialista nella velocità su pista settore corsa-fondo specialità 10.000 m (Pattinaggio a rotelle); 2 atleti di sesso maschile nella specialità concorso completo (Ginnastica artistica); una donna specialista nei 100 m/staffetta 4×100 m (Atletica leggera);1 atleta, sesso femminile, nella specialità 200 m (Atletica leggera); 1 atleta sesso femminile nella specialità slalom k1 (Canoa). Il termine ultimo per la scadenza è fissato per il 3 febbraio 2020.

Concorsi pubblici: Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle hanno annunciato l’ormai prossima assunzione di 66 allievi ufficiali. Saranno ammessi soltanto i nati tra il 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 2003. Le selezioni saranno effettuate tramite due prove scritte e un colloquio orale. Il bando terminerà il 21 febbraio 2020.

Concorsi pubblici: Cancellieri Esperti

È stato annunciato un nuovo concorso per Cancellieri Esperti presso il Ministero della Giustizia. La selezione, aperta anche ai diplomati, si svolgerà a Roma e distribuirà i posti su tutto il territorio nazionale.

Concorsi pubblici: Concorso Agenzia delle Entrate

Saranno almeno 500 le nuove assunzioni che dovrebbero avvenire già a partire dal mese di luglio. Il bando non è ancora stato pubblicato, ma si sa già da tempo che l’Agenzia delle Entrate e alla ricerca di nuove figure per contrastare l’evasione fiscale. Per ulteriori informazioni leggi qui.

Concorsi pubblici: Concorso Inps 2020

È sicuramente uno dei concorsi pubblici più attesi. L’uscita del bando, prevista per il 2019, è in realtà slittata ai primi mesi del 2021. Il presidente Tridico tuttavia ha confermato le assunzioni, che dovrebbero essere più di 1800. Ecco cosa c’è da sapere.

Concorsi pubblici: Esercito

Saranno tre i periodi di selezione per entrare a far parte dell’Esercito, previsti per il 2020: la prima finestra sarà aperta dal 24 febbraio al 24 marzo, la seconda dal 19 maggio al 17 giugno, e la terza dal 2 settembre all’1 ottobre 2020. L’obiettivo è quello di assumere 7 mila nuove reclute.