Assunzioni in Sicilia: ecco i bandi attivi

Ecco quali sono le ultime novità nel mondo di lavoro. Controlla i requisiti e le scadenze dei bandi all'interno dell'articolo.

Assunzioni in Sicilia

Assunzioni in Sicilia da Lidl

A Carini, nel palermitano, verrà aperto un punto vendita della catena di supermercati tedesca Lidl. Le posizioni e i profili richiesti verranno pubblicati sul sito dell’azienda in prossimità dell’apertura. Per ulteriori informazioni leggi l’articolo.

Assunzioni in Sicilia con Arpa

L’Arpa ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la copertura di 7 posti per Collaboratore Tecnico professionale e 1 posto di Assistente amministrativo. I contratti saranno a tempo pieno e determinato. Ecco il link per ulteriori informazioni.

Assunzioni in Sicilia con Asp

L’Asp di Agrigento ha aperto un bando per l’assunzione di tre figure professionali. Ecco gli ulteriori dettagli.