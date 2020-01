Lavoro Sicilia: tutte le posizioni aperte nel settore pubblico

Lavoro Sicilia: sono diverse le posizioni aperte per laureati nel settore pubblico in tutta la Sicilia. I bandi sono visionabili nella Gazzetta Ufficiale.

Lavoro Sicilia: sono diversi i bandi di concorso attivi attualmente sul territorio siciliano. Trovare un lavoro adeguato alle proprie competenze è, purtroppo molto spesso, un’impresa non da poco. Chiunque sia alla ricerca di un lavoro, tuttavia, può provare a inviare la propria candidatura per uno dei numerosi concorsi pubblici attivi in Sicilia. Ecco, quindi, quali sono le posizioni ricercate nel settore pubblico in tutta l’Isola.

Lavoro Sicilia: ricercatori all’Università di Palermo

L’Università di Palermo ha pubblicato il bando per le selezioni, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato destinati ai Dipartimenti di Architettura e Ingegneria. La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Assunzioni Sicilia: direttore di unità operative all’ASP di Caltanissetta

È stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa delle seguenti unita’ operative complesse, con rapporto esclusivo:

un posto ortopedia e traumatologia P.O. S. Elia;

un posto ematologia P.O. S. Elia;

un posto neurochirurgia P.O. S. Elia;

un posto radiologia P.O. S. Elia

un posto C.O. 118 P.O. S. Elia;

un posto anestesia e rianimazione P.O. Gela.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it sezione Bandi concorso e avvisi. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lavoro Sicilia: supplenza dirigenza all’ASP di Caltanissetta

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di supplenza con rapporto a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa al titolare della Unita’ operativa complessa direzione sanitaria del P.O. «S. Elia» di Caltanissetta. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Assunzioni Sicilia: assistente sociale all’ASP di Enna

È stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze a tempo determinato di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D e per eventuali incarichi di PSN. Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lavoro Sicilia: ricercatori all’Università di Palermo

È stato pubblicato il bando di concorso le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato all’Università di Palermo. I ricercatori saranno destinati ai Dipartimenti di architettura, di ingegneria, di biomedicina, neuroscienze e diagnostica, avanzata e di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche.

I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando, unicamente, l’applicativo online disponibile all’indirizzo https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.