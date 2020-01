Lavorare su un’isola deserta immersa nel verde: dall’Irlanda l’annuncio dei sogni

Un annuncio particolare, quello che arriva dall'Irlanda, alla ricerca di due custodi per un'isola deserta.

Chi non ha mai sognato o detto di voler mollare tutto e stabilirsi su un’isola deserta? Adesso il sogno potrebbe trasformarsi in realtà e diventare anche un’occupazione. Difatti dalla lontana Irlanda arriva la richiesta di due custodi per la gestione della caffetteria e di tre cottage che possono ospitare turisti che si recano in visita presso l’isola di Great Blasket.

Questa l’insolita occupazione che è stata annunciata dal profilo Twitter dell’isola, che prevede due posti riservati ad una coppia o a due amici che dovranno recarsi sul posto e viverci dal 1 aprile fino ad ottobre 2020. Il tutto con retribuzione più vitto e alloggio gratuiti. Il compito della coppia di lavoratori, prevede la gestione della caffetteria, il servire spuntini e la gestione di 3 cottage per 21 turisti.

La controindicazione è che l’isola è disabitata da tempo ormai, visto che gli ultimi abitanti sono stati evacuati, e a parte i turisti che vi soggiornano non c’è altra forma di vita umana. E, inoltre, non c’è corrente elettrica, per cui saranno mesi all’insegna del contatto con la natura. L’isola si trova al largo della costa del Kerry, e fa parte dell’arcipelago delle isole Blasket. Oggi offre gite in barca a piccoli gruppi di turisti che possono ammirare panorami incontaminati.

L’acqua calda viene prodotta facendola bollire con dei fornelletti a gas, e una turbina eolica genera energia per ricaricare i cellulari in modo da mantenere un contatto col mondo e poterli utilizzare anche in caso di bisogno.

La proposta potrà sembrare assurda e svantaggiosa per i possibili disagi che ci sono, ma a quanto pare, ha riscosso centinaia di adesione da diverse parti del mondo, dall’Alaska al Sudafrica. Per potersi candidare basterà cercare il profilo Twitter Great Blasket Island e lì sono presenti tutte le informazioni per poter inoltrare la propria candidatura.