Il 19 gennaio è ricorso l’80esimo anniversario della nascita di Paolo Borsellino, e per ricordarlo l’attore Pierfrancesco Favino ha recitato la lettera di Manfredi Borsellino dedicata proprio al padre scomparso in circostanze purtroppo ben note nella stage di via D’Amelio.

